Messina. Diplomati del “Verona Trento” si ritrovano dopo 45 anni

Gli ex alunni della VB Meccanici del 1980 si sono incontrati dopo quasi mezzo secolo. Molti non si erano più visti dopo l'ultimo giorno di scuola

MESSINA – Ci sono abbracci che sembrano fermare il tempo. È quello che è accaduto durante il commovente incontro degli ex alunni dell’Istituto Tecnico Industriale “Verone Trento” di Messina, diplomatisi nel 1980 e riunitisi dopo ben quarantacinque anni. Un evento atteso, sognato e preparato con cura.

Molti non si vedevano dall’ultimo giorno di scuola, quando i corridoi dell’istituto erano ancora pieni di speranze, progetti e sogni di ventenni affacciati alla vita adulta. In quell’epoca i registri erano di carta, i laboratori erano il cuore pulsante dell’ITIS, i professori figure quasi epiche che alternavano rigore e incoraggiamenti, e nessuno avrebbe immaginato che un giorno sarebbe stato possibile ritrovarsi grazie a un semplice messaggio su un gruppo social.

Durante la giornata, gli ex compagni hanno condiviso aneddoti che sembravano riemergere intatti. Molti hanno portato fotografie ingiallite. Ognuno ha raccontato il proprio percorso: chi ha fatto carriera nell’industria, chi si è reinventato più volte, chi ha messo su famiglia, chi ha collezionato esperienze all’estero e chi, restando a Messina, ha visto cambiare la città negli anni.

L’incontro è stato anche un momento di riflessione. Non sono mancati i ricordi affettuosi per i compagni che non ci sono più e per quei docenti che hanno lasciato un’impronta indelebile nella formazione della classe. Nel loro nome è stato osservato un minuto di silenzio.

A fine giornata, il gruppo ha deciso di non aspettare altri 45 anni: sono stati proposti incontri annuali e la creazione di un archivio fotografico e narrativo della classe del 1980, un modo per continuare a far vivere quella storia collettiva che, nonostante il tempo, rimane vivida e significativa.

A rendere l’evento ancora più speciale è stata la presenza inattesa e graditissima di uno dei loro docenti più rappresentativi dell’epoca: l’Ingegnere Francesco Nobile, che negli anni Settanta e Ottanta insegnò Macchine a Fluido, una materia che molti ricordano come impegnativa, ma resa più accessibile dalla sua competenza, chiarezza e capacità di coinvolgere.