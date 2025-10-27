Messina. Discarica abusiva di suppellettili a Catarratti

Non è la prima volta che gli incivili deturpano Catarratti. Serve un più efficace controllo del territorio

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Vorrei sapere perché a Catarratti non mettono le telecamere: fino a sabato a mezzogiorno scaricavano mobili e nessuno li controlla. I topi sono più grossi dei gatti ma se ne fregano tutti. Siamo in una condizione di invivibilità.

Le foto che ci sono state inviate mostrano una discarica abusivi di vecchi mobili vecchi e suppellettili varie che qualche incivile ha abbandonato per strada. Con ogni probabilità si tratta di svuota cantine che hanno pensato di spostarsi in luoghi periferici per compiere la loro azione incivile e illegale.

A Cataratti, purtroppo, non è la prima volta che succede. Un più efficace presidio del territorio è assolutamente necessario, a maggior ragione quando si tratta di zone urbane con tanti problemi.