In pochi giorni ben tre discariche abusive segnalate in diverse zone della città

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: Aggiornamento alla data del 1° settembre : via Giuseppe Sciva, Montepiselli.

Questa è la terza discarica abusiva che viene segnalata in pochi giorni. La prima è stata quella di via Torrente Trapani Alto seguita da quella in via S. Cosimo.