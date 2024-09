Messina. Dissequestrato il parco Aldo Moro, “a breve la riapertura”

L'annuncio del sindaco Basile: "Il parco è sicuro, stiamo predisponendo interventi necessari per la fruizione pubblica"

MESSINA – Presto la riapertura del parco “Aldo Moro”. “Il dissequestro deciso oggi dalla Procura, che si è pronunciata sulla vicenda dopo ogni possibile accertamento tecnico ambientale eseguito dal Comune di Messina, e da Ingv, per la rispettive aree di competenza, confermano come il parco sia sicuro”. Lo ha dichiarato il sindaco di Messina Federico Basile.

“In questi casi – ha aggiunto il primo cittadino – la prudenza è fondamentale. Ringraziamo la Procura di Messina per averci guidato e permesso di accertare che il parco può essere oggi restituito alla città. Stiamo predisponendo tutti gli interventi necessari per la pubblica fruizione”. Il parco era stato posto sotto sequestro lo scorso mese di giugno per la sospetta presenza di materiali inquinanti.

