Messina. Dissesto idrogeologico, pronti progetti per Cumia, Scoppo e Gesso

Ora l'avvio delle indagini e la redazione dei progetti esecutivi

La Giunta Comunale ha approvato nuovi progetti per un valore complessivo di 4 milioni di euro, finalizzati alla mitigazione del dissesto idrogeologico in alcune zone del territorio comunale.

“Si tratta di nuovi progetti volti a risolvere le criticità emerse a seguito degli ultimi eventi alluvionali dello scorso febbraio. Questo è un passo fondamentale per consentire l’inserimento di tali progetti nella programmazione finanziaria dell’ente” – dice il sindaco Federico Basile.

Con l’approvazione della Giunta, si procederà ora alla fase esecutiva, che prevede l’avvio delle indagini e la redazione dei progetti esecutivi.

Gli interventi finanziati riguardano le seguenti aree:

Cumia inferiore, via Comunale – 400mila euro;

Cumia inferiore, via Roccadura – via Santa Marina – 1 milione 150mila euro;

Scoppo – 1 milione 940mila euro;

Gesso, via Comunale – 540mila euro.

“Con questi progetti – ha concluso il sindaco Basile – forniamo una risposta concreta e immediata alle esigenze di sicurezza del nostro territorio”.

Anche l’assessore alla Difesa del Suolo, Francesco Caminiti, ha ribadito l’importanza degli interventi: “Questi progetti rappresentano un ulteriore tassello nel lavoro che stiamo portando avanti per mettere in sicurezza le aree fragili del nostro territorio. Ora entriamo nella fase operativa con le indagini e la progettazione esecutiva, per arrivare quanto prima alla realizzazione delle opere”.

Cumia

Nei prossimi giorni incontro, sui luoghi, con il vice sindaco ed assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Mondello, e la comunità di Cumia insieme alla Terza Municipalità.

“I muretti di contenimento della strada sono troppo bassi, pericolanti, risalgono a circa 50 anni fa quando la strada era sostanzialmente agricola; muretti che in alcuni tratti sono addirittura mancati. Il rischio è veramente alto – dice il presidente della III Municipalità, Alessandro Cacciotto -. Per non parlare poi della strada, l’unica per raggiungere il Villaggio, che, nella parte a valle è ridotta in pessime condizioni con serio pericolo per chi l’attraversa. Ed ancora una implementazione della pubblica illuminazione, soprattutto in alcuni tratti. La creazione di una strada alternativa a quella esistente è poi un altro specifico tema. Accanto alla sicurezza, vera e propria priorità, c’è da garantire al Villaggio interventi di ordinaria manutenzione, servizi e la creazione di spazi pubblici ludici, del tempo libero e di socializzazione”.

