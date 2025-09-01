Messina. Divise a scuola, la dirigente: “Misure anti bullismo, niente militarizzazione”

Riunito d'urgenza il consiglio scolastico, in arrivo un documento contro le polemiche. La preside: "Genitori informati da dicembre"

Messina – Una decisione concertata con i rappresentanti dei genitori, condivisa ampiamente in tutte le sedi da dicembre ad oggi, adottata autonomamente dal consiglio scolastico ed intrapresa non certo per “militarizzare” l’istituto, ma per prevenire atti di bullismo e discriminazioni.

Atto inclusivo e anti bullismo

E’ questo il senso della decisione dell’istituto scolastico Mazzini-Gallo che da quest’anno ha reso la divisa obbligatoria per gli alunni di ogni ordine e grado. Un istituto di centro città che raccoglie un grande numero di bambini e ragazzini di diverse classi sociali e nazionalità d’origine, e dove quindi l’integrazione è uno dei temi principali all’ordine del giorno.

Parola della dirigente scolastica Enrica Marano, sorpresa dall’eco avuto oggi dalla lettera di saluti per l’inizio anno scolastico inviata in questi giorni ai genitori degli allievi di prima iscrizione e degli anni successivi.

Consiglio scolastico urgente

Le polemiche scatenate dall’interrogazione al sindaco Basile del consigliere comunale Cosimo Oteri, capogruppo di Prima l’Italia, hanno convinto il consiglio scolastico a riunirsi d’urgenza nel pomeriggio. In arrivo un documento per rispondere agli attacchi andati oltre, dopo l’interrogazione, sia sui social che nei commenti ufficiali.

Oteri fa leva sulle preoccupazioni dei genitori per le spese da dover affrontare per fare fronte all’obbligo della divisa. “Si stanno già prenotando in tantissimi per la realizzazione, quasi tutti gli allievi – dichiara la dirigente Marano, amareggiata soprattutto per la strumentalizzazione dell’argomento.

Genitori informati per tempo

“E’ una decisione adottata dal consiglio scolastico, che comprende la rappresentanza dei genitori, in autonomia, dopo la proposta di una commissione incaricata ad hoc. Non soltanto è stata comunicata ai genitori la delibera del consiglio di istituto, la successiva conseguente modifica al regolamento, ma è stata mia cura comunicarlo con ogni altro mezzo possibile, anche in occasione dell’open day. E proteste non ce ne sono state. Se non un genitore che ci ha scritto, la sua lettera è stata sottoposta al consiglio di istituto appositamente riunito che gli ha risposto, in quella occasione io mi sono astenuta proprio perché è una decisione autonoma. Decisione che, lo ribadisco, è stata adottata con il preciso intento di evitare discriminazioni e bullismo. L’intento è insegnare ai nostri alunni a guardarsi per quello che sono e non per come sono vestiti e creare un legame identitario”.