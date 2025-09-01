 Messina, scoppia il caso a scuola: alla Mazzini-Gallo obbligo della divisa

Alessandra Serio

lunedì 01 Settembre 2025 - 11:00

La circolare non piace a Oteri che si appella al sindaco: "La dirigente ci ripensi, peso sulla spesa delle famiglie".

Messina – E’ tempo di divise e la scuola di adegua. La dirigente dell’istituto comprensivo Mazzini- Gallo ha comunicato che tra i requisiti obbligatori per l’ammissione alla frequenza degli alunni, nell’anno scolastico che si aprirà a breve, c’è quello di indossare la divisa.

La circolare non piace a Oteri

“Pur comprendendo le motivazioni pedagogiche e sociali richiamate nella circolare, non possiamo ignorare le pesanti ricadute economiche che tale scelta comporta per molte famiglie. L’acquisto di 2-4 completi, necessari per garantire la frequenza quotidiana, rappresenta un costo significativo, in particolare in un periodo in cui il caro-vita grava fortemente sui bilanci familiari”.

Peso sui bilanci familiari

La preoccupazione è del consigliere comunale Cosimo Oteri: “Ricordiamo che la scuola pubblica statale ha come missione primaria quella di garantire il diritto allo studio a tutti, senza discriminazioni economiche o sociali. Tale diritto, sancito dalla Costituzione, non può e non deve essere condizionato da un requisito legato all’abbigliamento, che rischia di trasformarsi in una barriera all’accesso”.

La dirigente ci ripensi

“Il Dirigente scolastico non guida un istituto privato con proprie regole di adesione, ma una scuola statale, che appartiene alla comunità e che deve essere inclusiva per definizione. L’obiettivo deve essere quello di tutelare il valore formativo e comunitario della scuola, senza però imporre oneri economici sproporzionati alle famiglie né vincoli che possano limitare il diritto universale all’istruzione. La scuola deve restare un luogo di crescita, condivisione e uguaglianza, non di esclusione”, dice il capogruppo di Prima L’Italia, che si appella al sindaco di Messina Federico Basile e gli assessori per aprire un tavolo di confronto con la dirigente e il Provveditore agli Studi.

