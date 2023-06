Messina. Docce e cestini, ecco la "nuova" spiaggia del Ringo FOTO - Tempostretto

Dopo la pulizia e lo spostamento delle barche, proseguono gli interventi

MESSINA – Completate la scerbatura e spostate le barche sui due lati (e rimosse quelle abbandonate), il nuovo allestimento della spiaggia del Ringo sta rapidamente prendendo forma. Messina Servizi ha provveduto anche all’installazione di due docce, con relative pedane, e di altrettante mini isole ecologiche, con cestini per la differenziata. L’assessore Caminiti ha annunciato i prossimi interventi che consisteranno nel posizionamento di paletti in legno e corda per delimitare la zona balneabile dalle barche, nel posizionamento di boe a mare e di pedane di legno che vanno dal lungomare alla battigia. Sarà inoltre realizzato un terrazzino per persone con disabilità. A breve si interverrà con un mezzo meccanico per rastrellare la spiaggia in profondità, poi saranno sistemati gli scalini rotti e le ringhiere mancanti. L’assessore Caminiti conta di completare gli interventi entro fine mese. A quel punto i 150 metri di spiaggia sul lungomare Belfiore sono pienamente fruibili dai bagnanti.

