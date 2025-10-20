 Messina. Domani la "Maratona della Pace" alla Passeggiata a mare

Redazione

lunedì 20 Ottobre 2025 - 17:30

L’iniziativa della Cisl per ribadire la condanna di ogni guerra e di ogni violazione dei diritti umani. Appuntamento alle 10 di fronte la Prefettura

MESSINA – Anche a Messina arriva la Maratona della pace, l’iniziativa avviata dalla Cisl a livello nazionale con l’obiettivo di ribadire la condanna di ogni guerra e di ogni violazione dei diritti umani, riaffermando il valore della libertà, della giustizia, della solidarietà e della dignità umana come fondamento di una convivenza pacifica tra i popoli.

La Maratona per la Pace vuole essere un cammino diffuso e partecipato, aperto anche alla società civile, che troverà momenti di iniziativa a livello regionale, interregionale e territoriale, e che culminerà il 15 novembre in una Assemblea nazionale a Roma.

Messina la manifestazione è programmata per domani, martedì 21 ottobre alle ore 10, presso il largo Passeggiata a mare di fronte la Prefettura. Sarà presente anche il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana. 

È il primo momento delle iniziative previste sul territorio: il 30 ottobre, alle 17. tavola rotonda con le istituzioni e le associazioni. Le iniziative sui territori rappresentano un’occasione fondamentale per rafforzare la presenza della Cisl nelle comunità, per dare testimonianza concreta ai nostri valori e per promuovere una cultura di pace che non consideri mai la guerra quale evento “inevitabile”.

