Messina, domenica si corre la “10 km di Capo Peloro”

Il tradizionale appuntamento di atletica organizzato dalla società Torre Bianca ritorna domenica 7 dicembre

MESSINA – Conto alla rovescia per la “10 Km di Capo Peloro – IX Trofeo Luigi Cacopardi”. Tutti i dettagli del tradizionale appuntamento organizzato dalla Torre Bianca del prof. Roberto Tracuzzi, in programma domenica 7 dicembre, verranno illustrati nel corso della conferenza stampa prevista per giovedì 4, alle ore 9:30, nella Sala Ovale “Antonino Caponnetto” di Palazzo Zanca, alla presenza di ospiti istituzionali e sponsor.

La manifestazione nazionale di corsa su strada 10 km Bronze Label, inserita nel calendario nazionale Fidal, patrocinata dal Comune di Messina, si svolgerà in collaborazione con l’ente di promozione sportiva Csen e fa parte del Sicily Bronze Races 2025 come ultima tappa del circuito regionale di corsa su strada. Un evento dedicato al ricordo di Luigi Cacopardi, uomo di grande valore, appassionato di sport e stimato professionista, la cui passione e integrità continuano a ispirare chi lo ha conosciuto.

Verranno premiati i primi tre uomini e le migliori tre donne che giungeranno al traguardo. Ai vincitori assoluti sarà assegnato il “Trofeo Luigi Cacopardi”. Verranno premiati, inoltre, i primi tre classificati, maschili e femminili, delle varie categorie del programma tecnico. Due i riconoscimenti speciali: alla SM35 è riservato il premio speciale “Simone Arena”, mentre alla SM55 quello dedicato a Filippo Romano. Ogni partecipante riceverà la medaglia “Finisher”. Un anno fa furono Luigi Spinali (Monti Rossi Nicolosi) e Valerie Anne Woodland (Podistica Messina) i trionfatori. Cresce adesso l’attesa per conoscere chi iscriverà il proprio nome nell’albo d’oro per l’edizione 2025.

Le informazioni per i partecipanti

Il ritrovo per giuria e concorrenti è fissato alle ore 8 di domenica presso l’I.C. “Evemero da Messina”, sito in via Adolfo Romano, vicino il Lago Grande di Ganzirri, con ritiro pettorale e pacco gara. Per la 10 km (“start” alle ore 10) è previsto questa volta un percorso in linea da percorrere – avanti e indietro – in Via delle Palme/SP46. A causa dei lavori stradali che stanno interessando tutta la 6^ Circoscrizione, non potrà essere, infatti, proposto il consueto percorso a giro unico. Dopo il via, gli atleti dovranno affrontare 4 giri (a/r) da 2375 mt. Servizio di cronometraggio curato da TDS.

Gli eventi collaterali

Nell’ambito dell’edizione 2025, oltre alla competizione podistica, si terranno la “Corri con l’Evemero”, giochi di corsa con i ragazzi dell’I.C. “Evemero da Messina” per promuovere l’attività sportiva tra i più giovani e un trekking urbano, guidato dallo staff di “Camminare i Peloritani”, alla scoperta delle bellezze del borgo marinaro e della riserva della laguna. L’evento motorio, a passo libero, è aperto a tutti. Al termine, ci sarà il “terzo tempo” con un ricco rinfresco grazie al contributo degli sponsor e, quindi, le premiazioni presso i locali dell’istituto scolastico.

Programma del 7 dicembre

Dalle 8:00 accoglienza presso l’Istituto comprensivo “Evemero da Messina”, in via Adolfo Romano vicino Lago Grande di Ganzirri, con ritiro pettorale e pacco gara

Ore 08:30 Trekking urbano

Ore 10:00 Gara podistica 10km

Ore 10:10 “Corri con l’Evemero”, giochi di corsa per bambini

Ore 11:15 Rinfresco

Ore 12:00 Premiazione