Messina. Dopo il francobollo, arrivano anche folder e bollettino ufficiale su Vara e Giganti - Tempostretto

I prodotti filatelici celebrativi sono disponibili da oggi all'Ufficio Postale Messina 18

MESSINA – Da oggi sono disponibili anche a Messina, così come in tutti gli Uffici postali italiani, i nuovi prodotti filatelici celebrativi della Processione della Vara e dei Giganti stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e voluti dal Circolo Filatelico Peloritano.

Dopo il francobollo emesso lo scorso 12 agosto, inserito nel Programma di emissioni delle carte-valori del Ministero dello Sviluppo Economico, è adesso possibile acquistare anche il bollettino ufficiale e un magnifico folder figurato che contiene un francobollo singolo, una quartina, la cartolina e la busta ufficiale dell’evento già affrancate e timbrate con l’annullo “primo giorno”. E’ invece previsto fra qualche giorno anche l’arrivo della tessera filatelica plastificata con il valore bollato.



Le immagini raffiguranti la Vara e i Giganti sono ispirate da fotografie di Rocco Papandrea che ne ha concesso l’utilizzazione e da cartoline d’epoca del collezionista Cesare Giorgianni. Per ottenere il materiale filatelico bisognerà recarsi all’Ufficio Postale Messina 18 di Strada San Giacomo (alle spalle del Duomo). Qui sarà anche possibile trovare le singole cartoline e buste con lo speciale annullo che erano andate esaurite in occasione dell’apertura dell’Ufficio postale distaccato di giorno 12 a Palazzo Zanca e della contemporanea inaugurazione della mostra allestita dal Circolo Peloritano.

Ricordi filatelici davvero imperdibili e preziosi, per chi ama la storia di Messina, che fanno già gola a tanti collezionisti italiani ma anche a molti cittadini, visto che sono numerose le prenotazioni da soddisfare e che avranno la priorità su tutto il territorio nazionale.