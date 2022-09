Messina, "Dove voto?": piattaforma web indica variazioni di numero civico e seggi per evitare code inutili - Tempostretto

Gli obiettivi degli assessori Massimiliano Minutoli e Francesco Caminiti, ideatori dell'iniziativa

MESSINA – Qual è la sezione in cui dovrò recarmi per votare il prossimo 25 settembre? La domanda potrebbe sembrare banale ma non lo è affatto considerato ciò che è successo lo scorso 12 giugno in occasione delle elezioni Amministrative. E’ ancora vivo il ricordo delle code e dei disagi che hanno portato tanti elettori a rinunciare al diritto di esprimere il proprio consenso. Disagi, lo ricordiamo, legati al numero della sezione in cui si è iscritti, diverso da quella che risultava nella tessera elettorale. In pratica numerosi cittadini, scoprivano, dopo lunga attesa, che il seggio in cui dovevano votare era diverso da quello in cui si erano recati.

La piattaforma web voluta dall’Ammanistrazione comunale

Per evitare tali problematiche, gli assessori Massimiliano Minutoli e Francesco Caminiti hanno pensato ad una nuova piattaforma web denominata “Dove voto?”. L’obiettivo è stato raggiungo. Ed è stato fortemente voluto dall’Amministrazione comunale. “Intendiamo risolvere in occasione di consultazioni elettorali – evidenziano Mondello e Caminiti – le eventuali problematiche legate a variazioni di numero o di postazione dei seggi elettorali del territorio comunale della città di Messina al fine di offrire ai cittadini uno strumento veloce, intuitivo e mobile oriented che consentirà con un click di potere conoscere la propria sezione elettorale, geolocalizzata e visibile su una mappa, tramite l’inserimento del proprio codice fiscale. Inoltre, grazie a “Dove voto?” – aggiungono gli assessori – sarà possibile scoprire anche la geolocalizzazione di tutte le 253 sezioni elettorali comunali”. La piattaforma sarà ufficialmente presentata mercoledì 14 alle 10 nel corso di una conferenza stampa nel Salone delle bandiere, a Palazzo Zanca, alla presenza del sindaco Federico Basile. (Carmelo Caspanello)