Messina, drammatico incidente sul viale Italia: volo di 10 metri per un 50enne - Tempostretto

L'uomo si è schiantato sull'asfalto di via Noviziato Casazza, dopo aver quasi centrato uno scooterista in discesa

MESSINA – E’ accaduto nel tardo pomeriggio di oggi sul viale Italia. Un uomo di circa 50 anni è precipitato dal muretto, schiantandosi sull’asfalto di via Noviziato Casazza. Un volo di molti metri che non gli ha lasciato scampo: gli uomini del 118, arrivati sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Cadendo l’uomo ha schivato appena uno scooter che percorreva in discesa la via Noviziato. Il giovane alla guida non lo ha centrato per un pelo, è rovinato a terra procurandosi qualche escoriazione.

La dinamica dell’accaduto non è ancora chiara ed ora è al vaglio dei Carabinieri. Si pensa ad un suicidio ma saranno i successivi accertamenti a stabilire come e perché l’uomo è volato dal parapetto.