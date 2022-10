Messina. Droga, furti e violazioni al codice della strada: raffica di arresti e denunce - Tempostretto

I controlli della Polizia in città: riflettori puntati sulle aree a maggiore densità criminale

MESSINA – Sono 9 gli arresti delle Volanti nelle ultime due settimane, all’esito di un’attività di controllo del territorio continuativa, svolta h24, quotidianamente messa in atto dall’Ufficio prevenzione generale e Soccorso pubblico della Questura di Messina. In particolare, nel bilancio dell’attività svolta dai Poliziotti delle Volanti, si annoverano 2 arresti per evasione dagli arresti domiciliari, 3 arresti in flagranza per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, 1 arresto in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale, 1 arresto in flagranza per porto illegale di arma comune da sparo ed infine 2 esecuzioni di misure cautelari dell’Autorità giudiziaria a seguito di attività d’indagine dell’ufficio “Atti di Polizia Giudiziaria”.

Controlli nelle aree a maggiore densità criminale

Sono stati, inoltre, intensificati i controlli a piedi nelle aree a maggiore densità criminale della città e moltiplicate le vigilanze dinamiche ed i posti di controllo su strada, che hanno portato nelle ultime due settimane al contestuale controllo di 2.975 persone e 1.188 autovetture. In questa cornice, sono state elevate 31 sanzioni ai sensi del Codice della srada, delle quali 7 corredate dal sequestro amministrativo del relativo mezzo. Tra gli illeciti accertati, uno in particolare ha comportato una salatissima sanzione per una 53enne, originaria di Milazzo, verbalizzata per guida con patente revocata, senza assicurazione e con veicolo già sottoposto a sequestro amministrativo nonché sprovvisto di revisione. Alla donna, alla quale è stato sequestrato il veicolo, sono state contestate sanzioni per un ammontare totale di 23.426 euro.

Accertamenti e denunce

A seguito di accertamenti d’ufficio, le Volanti hanno inoltre denunciato nelle ultime due settimane 20 persone per varie tipologie di reato, tra cui furto, violazione degli obblighi di sorveglianza, lesioni personali, minacce gravi e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Per quest’ultima tipologia di reato, sono state individuati e denunciati 3 distinti soggetti in separate occasioni: il primo, fermatosi in doppia fila in via Garibaldi, sottoposto a controllo del veicolo teneva all’interno del cruscotto un coltello a scatto, difficile da riconoscere e pertanto facilmente occultabile; il secondo, fermato per un controllo appiedato, portava con sé un pugnale subacqueo lungo circa 21 centimetri; il terzo soggetto, infine, usciva dalla propria abitazione portando al seguito affilati coltelli da cucina. Ciascuno di loro è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica per lo svolgimento delle opportune indagini. A corredo dell’ordinaria attività di controllo del territorio svolta, negli ultimi giorni i Poliziotti delle Volanti hanno segnalato alla competente autorità amministrativa 11 persone che, in diverse occasioni, sono state trovate in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente per uso personale del tipo cocaina, marijuana e crack.