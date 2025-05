Messina. Droga sul motorino e in casa, arrestati un 31enne e un 23enne

Il primo aveva 100 grammi di cocaina, il secondo vari tipi di stupefacenti

Ieri sera, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina hanno arrestato – nella fragranza di reato – un 31enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, accusato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

I militari dell’Arma hanno fermato il conducente di un motorino che stava percorrendo una via del centro cittadino. Addosso aveva oltre 100 grammi di cocaina. In casa, invece, aveva un bilancino di precisione, intriso di residuo di droga.

Il 31enne è stato arrestato e posto ai domiciliari mentre la cocaina è stata sequestrata e consegnata ai Ris di Messina per le analisi di laboratorio.

Agenti della Polizia di Stato di Messina, invece, hanno arrestato un messinese di 23 anni, incensurato, colto nella flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I poliziotti delle Volanti hanno arrestato il ventitreenne al termine della perquisizione domiciliare a suo carico. In casa aveva 61 grammi di marijuana, 84 grammi di hashish, 6 grammi di ketamina, 11 grammi di anfetamina, materiale usato per il confezionamento delle singole dosi e oltre 4mila euro in contanti, tutto sequestrato.

Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e obbligo di permanenza in casa dalle ore 21 alle ore 7.