Messina, è confronto aperto sulla riforma della giustizia

A Santa Maria Alemanna il dibattito tra le due visioni del disegno Nordio, in vista del referendum
Anche a Messina si anima il dibattito sul referendum confermativo della riforma Nordio. Il Comitato Giusto dire no organizza un nuovo incontro pubblico con relatori di alto profilo per approfondire tutti i temi legati alla separazione delle carriere e il “nuovo”Csm.
L’appuntamento è a Santa Maria Alemanna giovedì 29 gennaio alle 16.30 per sviscerare le ragioni del sì e le ragioni del no nel confronto moderato dalla giornalista Alessandra Serio.
Il dibattito
Ad intervenire saranno il professor Giacomo D’Amico, ordinario di diritto costituzionale che esporrà le ragioni del no, mentre il professor Pierangelo Grimaudo, associato di diritto pubblico Unime sintetizzerà le ragioni del sì al disegno “Nordio”. L’incontro è aperto al pubblico.
Il comitato
Il Comitato nei giorni scorsi ha presentato la campagna per promuovere le ragioni del no al referendum con un interessante approfondimento sul tema costituzionale che potete leggere qui: Riforma della giustizia, le ragioni del no. (foto d’apertura relativa all’evento)