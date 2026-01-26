 Messina. Alimenti non tracciati e conservati male, multa da 23mila euro a una pasticceria

Redazione

lunedì 26 Gennaio 2026 - 12:15

I controlli dei carabinieri di Messina Centro

In una pasticceria del centro cittadino i carabinieri hanno trovato alimenti vari risultati privi di tracciabilità e congelati/conservati in violazione delle norme sanitarie. Sono stati sequestrati e distrutti mentre, a carico del titolare dell’attività, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 23.500 euro. I carabinieri non hanno indicato il nome della pasticceria.

In altri controlli, cinque persone sono state denunciate per furto di energia elettrica, in quanto avevano realizzato degli allacci diretti alla rete di distribuzione o avevano manomesso i contatori e, infine, un uomo è stato denunciato per violazione della normativa relativa al gioco d’azzardo.

I carabinieri di Barcellona, invece, hanno denunciato tre persone sorprese alla guida in stato di
alterazione psico/fisica da stupefacenti, guida senza patente e porto abusivo di armi.

