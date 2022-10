Messina e il legame con il mare: cultura e rispetto nell'Open Day della Lega Navale - Tempostretto

Presentato l'evento di venerdì, che si terrà a Grotte dalle 10 alle 14 e coinvolgerà gli studenti delle scuole della III Municipalità

MESSINA – La Lega Navale italiana sezione di Messina, in collaborazione con la III Municipalità e le scuole che ricadono all’interno del suo territorio, ha presentato l’appuntamento di venerdì prossimo. Si tratta dell’Open Day rivolto agli studenti degli istituti comprensivi Albino Luciani, Enzo Drago, La Pira-Gentiluomo, Giovanni XXIII e Manzoni – Dino e Clarenza. Un evento rivolto ai più giovani volto a sensibilizzare la cittadinanza e a far crescere in città una cultura, quella dell’amore e del legame al mare, che negli anni si è forse un po’ persa.

Cacciotto: “La nostra realtà è il mare”

Presenti alla presentazione il sindaco Federico Basile e l’assessore con delega alle politiche del mare, Francesco Caminiti, ma anche il presidente della III Municipalità Alessandro Cacciotto, tra i promotori dell’evento, oltre ai vertici della Lega Navale e a dirigenti e delegati delle scuole interessate. Ad aprire i lavori e dare appuntamento a venerdì dalle 10 alle 14 è stato proprio Cacciotto: “Ci siamo seduti a un tavolo, noi come III Circoscrizione, sindaco, assessore, lega navale e scuole, con l’obiettivo di mostrare agli studenti la realtà del mare, la nostra realtà da messinesi. Una realtà che non va persa ma va valorizzata”.

Basile: “Idea vincente”

Parla di “idea vincente” anche il sindaco Federico Basile: “Sono convinto che questo esperimento funzionerà. Si tratta di un’iniziativa che coniuga scuole e istituzioni, aprendosi ai ragazzi non solo per la conoscenza del mare ma anche di ciò che c’è dietro. Non solo la regata e l’evento, ma anche il senso di comunità e tutto ciò che c’è intorno al mondo della vela e del mare. Dobbiamo riprenderci il mare, i monti, le piazze. Sono iniziative da estendere e potremmo anche pensare a un progetto pilota da aprire poi alle altre scuole. Sono convinto che venerdì vedremo tanti ragazzi che si divertono e che imparano”.

Caminiti: “Fondamentale educare i giovani”

Gli fa eco Caminiti: “Per me è una delega nuova quella delle politiche del mare ma negli anni ho seguito tutte queste iniziative. Sono fondamentali per educare i giovani alla bellezza, alla pulizia, alla sicurezza. È bello vedere tanti giovani imparare e divertirsi, pensiamo già di ampliarlo ad altre circoscrizioni”. A sindaco e assessore la delegazione di dirigenti scolastici e i rappresentanti della III Municipalità hanno chiesto anche di poter risolvere il problema dei trasporti verso Grotte, dove si terrà la manifestazione, con autobus e pulmini, ricevendo da Basile apertura su un ragionamento in tal senso.

Billè: “I messinesi che vanno a vela dovrebbero essere migliaia”

Infine è soddisfatta anche la Lega Navale di Messina, presente con il presidente Giuseppe Soraci e con l’avvocato Alessandro Billè. Quest’ultimo ha sottolineato che “è stato fatto due anni di lavoro oscuro, partendo quasi da zero. La promozione si fa non solo coinvolgendo noi come lega navale, ma dando l’esempio e portando questo tipo di metodologia su attività relative alla cultura del mare coinvolgendo tutte le associazioni”. Per l’avvocato non si tratta “solo sport, è legame tra la cittadinanza e il mare. A Messina ci saranno 100 persone che vanno a vela, dovrebbero essere migliaia non decine. Bisogna dare l’esempio e stimolare la città. In un anno e mezzo abbiamo costruito una comunità tramite corsi per adulti e promuovendo questa attività. Ora ci rivolgiamo ai ragazzini, ai giovani, per far sì che la nostra comunità, che ha nella lealtà, nel rispetto, nella sicurezza, nell’importanza del rispetto delle regole, cresca”.