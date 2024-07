Messina, è morta la 82enne investita in via La Farina

Le condizioni di Caterina Sciotto sono apparse subito gravissime

MESSINA – Stamattina l‘investimento in via La Farina. Una ottantaduenne, Caterina Sciotto, è stata trascinata per metri da un’auto, mentre attraversava la strada. Sul posto una dottoressa che ha chiamato i soccorsi. L’ambulanza l’ha trasportata al Piemonte ma la situazione era disperata.

Sotto choc la donna al volante della Nissan Micra che l’ha investita, una 84enne. La signora Sciotto stava atraversando la strada con un parente, che è rimasto illeso, oltrepassando uno spartitraffico, secondo le prime ricostruzioni.