Redazione

Messina, guasto al Policlinico. Oggi attività sospesa al centro prelievi

mercoledì 17 Dicembre 2025 - 08:00

Il servizio sarà garantito solo per i pazienti già in attesa

MESSINA – Oggi non sarà possibile effettuare prelievi al laboratorio centralizzato del Policlinico di Messina. A causa della rottura di una tubazione di acqua il locale al momento non è accessibile.

I tecnici sono al lavoro dalle prime ore di questa mattina per aspirare l’acqua in eccesso. Dopo questa fase si procederà alla riparazione.

“Stiamo attivando una serie di servizi collaterali coinvolgendo il personale infermieristico di altre unità operative per assicurare comunque il servizio agli utenti già presenti al centralizzato da stamattina. Tutti i pazienti in attesa saranno assistiti”, dice il Policlinico.

