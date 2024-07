Ha riportato gravi ferite ed è stata portata in ospedale

MESSINA – Stava attraversando via La Farina, stamani, quando è stata colpita da una vecchia Nissan Micra, che si muoveva in direzione nord vicino all’incrocio con via Maddalena. Una 82enne è rimasta ferita, stamani, e portata d’urgenza all’ospedale Piemonte.

Alla guida una 84enne, anche lei portata in ospedale perché sotto choc.

Sul posto la Polizia municipale per i rilievi.