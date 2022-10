Messina. È morta la professoressa Matilde La Camera, moglie di Luigi D'Andrea - Tempostretto

Era insegnante di Lettere e sposata con il costituzionalista e socio di Tempostretto

MESSINA – È morta all’improvviso, seppure come conseguenza di una lunga malattia, la professoressa Matilde La Camera. Docente di Italiano, Latino e Storia in diversi Istituti superiori, era sposata con Luigi D’Andrea, ordinario di Diritto costituzionale dell’Università di Messina, direttore della Scuola di specializzazione per le professioni legali, socio di Tempostretto e presidente nazionale del Meic (Movimento ecclesiale di impegno culturale).

Apprezzata dai colleghi e amata dagli studenti, sempre attenta agli affetti familiari e alle sue passioni letterarie, ricordata per la sua bellezza e la sua ricchezza interiore, Matilde La Camera ha resisitito con tenacia a una malattia invalidante che l’ha costretta a enormi sacrifici e sofferenze. Ma non ha mai fatto mancare il suo sostegno e la sua intelligenza alle persone a lei più vicine.

Al professore Luigi D’Andrea, e ai figli Elena e Roberto, brillanti studenti universitari, giungano le condoglianze e la vicinanza dell’editore Pippo Trimarchi, del direttore, di tutta la redazione e della società Tempostretto.