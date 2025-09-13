Messina, è morto il 13enne caduto dal monopattino a Giostra

Un adolescente perde la vita dopo due giorni di ricovero. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento

Non ce l’ha fatta il 13enne rimasto coinvolto nell’incidente di venerdì sera, a Giostra, sul suo monopattino.

Dopo una lotta durata due giorni nel reparto di rianimazione del Policlinico di Messina, dove era stato accolto in una situazione di estrema gravità, il suo cuore ha cessato di battere.

Il ragazzo era stato trasportato d’urgenza in ospedale in seguito a una caduta avvenuta nelle vicinanze della rotonda adiacente alla sede Amam. Il suo stato clinico ha richiesto l’immediato intervento dei soccorritori del servizio di emergenza. La sequenza degli eventi che ha portato all’incidente è ancora in corso di accertamento da parte delle autorità.