Messina. È morto il diacono Domenico Nastasi - Tempostretto

MESSINA – All’età di 61 anni, è morto il diacono Domenico Nastasi in seguito a una malattia. Professore di religione all’Istituto comprensivo “Pascoli Crispi”, Nastasi era una figura apprezzata a scuola e in diversi ambiti ecclesiali e associativi. In tanti lo ricordano sui social mentre suonava la chitarra a scuola, sempre attento attenzione alle nuove generazioni, e per la preparazione spirituale e l’empatia nei confronti degli altri. Era pure assistente del gruppo di preghiera “Padre nostro…Padre di tutti”.

I funerali sono in programma martedì 14 febbraio, alle 15.30, nel santuario Nostra Signora di Lourdes , a Messina.

La foto in evidenza è tratta dalla sua pagina Facebook.