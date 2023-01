Messina. È morto il pianista e compositore Nicola Arena - Tempostretto

L'artista e docente aveva 54 anni ed era molto apprezzato da colleghi e appassionati. Pappalardo: "Un magnifico musicista"

MESSINA – Pianista, compositore, docente di musica, è morto Nicola Arena (nella foto dalla sua pagina Fb), 54 anni. Diplomato al Conservatorio di Messina, era molto apprezzato da colleghi e appassionati. Commosso, così lo ricorda il musicista e docente Cesare Natoli su Facebook: “Il tuo talento straordinario, le tue dita prodigiose, la tua portentosa intelligenza musicale sono state per me un modello costante di emulazione e ammirazione. Non posso – e non voglio – dimenticarti, stella luminosa”.

Matteo Pappalardo: “Una persona gentile, un magnifico musicista, un eccellente pianista”

Sottolinea a sua volta Matteo Pappalardo, docente del Conservatorio, critico musicale e già direttore artistico del Vittorio Emanuele, raggiunto da Tempostretto: “Sono sbigottito, non ho parole. Di Nicola posso solo dire bene: una persona gentile e disponibile, un magnifico musicista, un eccellente pianista, che avrebbe meritato migliore fortuna… Ricordo i tempi (gli anni Ottanta) degli studi in Conservatorio, nella sede in via S. Filippo Bianchi: lui nella classe del maestro Vittorio Trovato, io in quella di Roberto Bianco (e, poi, di Sonja Pahor), a scambiarci pareri, impressioni. E i concerti alla Sala Laudamo e al Vittorio Emanuele, subito dopo la riapertura del 1985. Ma soprattutto i commenti, animati ancorché appassionati, seduti ai tavoli dei locali nella Galleria o mangiandoci una pizza a Torre Faro”.

Aggiunge Pappalardo: “Una vita fa o, forse, un’altra vita, in cui coltivavamo sogni, ambizioni, avendo come stella polare la musica. Ci credevamo! Non so quanto sia rimasto di quegli ideali, che pure ci hanno formato; ma mi rimarranno, nitidi e cari, i ricordi di quel periodo e di un amico che ho sempre stimato e rispettato tanto. Quando ci rivedremo, Nicola, torneremo a parlare della nostra amata Musica, magari cercando di avvicinare Benedetti Michelangeli o Richter, che abbiamo tanto ammirato”.

Marta Cutugno: “Lascia un enorme vuoto artistico e umano”

Pianista, docente e critica musicale, Marta Cutugno ricorda pure lei l’artista, per Tempostretto, con affetto e stima: “È difficile quantificare il vuoto artistico e umano che lascia Nicola Arena, pianista di incredibile talento e di immensa sensibilità. Alla sua grande competenza tecnica che gli consentiva di volare sulla tastiera, si univano il più alto gusto per il bello e un sapere incredibile che ha sempre messo a servizio degli altri con grande umiltà. Nicola è sempre stato un gigante, in tutti i sensi. Un ragazzo altissimo nella sua statura fisica, una persona divertente dalla spiazzante ironia, una persona perbene. E anche un bravissimo didatta che ha accompagnato tanti allievi, dai più grandi ai più piccoli, alla scoperta del mondo dei suoni che tanto amava. Chiacchierare con Nicola sulle mille sfumature delle composizioni preferite, confrontarsi sulle migliori interpretazioni, ricevere i suoi consigli e ridere insieme dei difetti che ci allontanavano dalla perfezione è stato un regalo, una ricchezza per chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo e condividere con lui anche solo un piccolo pezzo di strada su questa terra”.