“Messina e Reggio un unico territorio: vola sullo Stretto”

Il confronto tra Basile e Falcomatà sui trasporti: al centro l'aeroporto "Tito Minniti" e quei collegamenti da migliorare

MESSINA – L’incontro tra i sindaci di Messina e Reggio Calabria, Federico Basile e Giuseppe Falcomatà, avvenuto ieri a Palazzo Zanca alla presenza del vicesindaco Salvatore Mondello, degli assessori Massimo Finocchiaro e Enzo Caruso, del direttore generale Salvo Puccio e del Capo di gabinetto della Città Metropolitana di Reggio Calabria Francesco Dattola, “non è stato un semplice saluto istituzionale”. Come già annunciato da entrambi i sindaci, sul tavolo è stato messo una proposta di un “piano strategico di comunicazione e sviluppo” che coinvolge le due città metropolitane, i due Comuni e quelli di Villa San Giovanni e Campo Calabro.

L’aeroporto e i collegamenti

E non è un caso che il titolo dell’incontro, in un documento preparatorio, sia stato: “Due città metropolitane, un unico territorio diviso da ‘un fiume’: lo Stretto”. La vicinanza tra le due città è sempre più spesso sottolineata e nelle scorse settimane la notizia di un aumento dello “sbarco” di Ryanair all’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria è stata accolta con entusiasmo anche a Messina. E proprio di questo si è parlato nell’incontro tra Basile e Falcomatà, cioè dell’esigenza di un efficientamento maggiore dei trasporti da e per l’aeroporto.

Sul tavolo diversi luoghi da promuovere

Un maggior numero di coincidenze e di possibilità nel muoversi porterebbe, almeno sulla carta, a un maggior numero di messinesi disposti a superare i pochi chilometri di mare che separano le due città per scegliere l’aeroporto calabrese, in linea d’aria molto più vicino di quel Fontanarossa di Catania distante oltre un’ora e mezza di pullman. E al fianco di questo piano di efficientamento dei trasporti ne andrebbe fatto un altro, promozionale, con lo slogan “Vola sullo Stretto, vieni a Reggio e Messina”. Tra le “cose” da promuovere ci sarebbero Lo Stretto di Ulisse, i Miti dello Stretto (Scilla e Cariddi, Fata Morgana, Colapesce), i musei (Bronzi di Riace, Caravaggio e Antonello), la Costa VIola, Scilla e Chianalea, Taormina e le Eolie, la caccia al pescespada, le processioni a mare, e innumerevoli escursioni tra borghi, feluche, fortificazioni, laghi di Ganzirri e monti peloritani. Senza dimenticare i grandi eventi, musicali e sportivi, sui quali soprattutto Messina si è mossa negli ultimi due anni, con un calendario fitto già in parte stilato fino al 2025.

