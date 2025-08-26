Messina è “una città che accoglie”: sport e inclusione a Villa Dante con RespectMe

Appuntamento il 27 agosto alle 15.30 con l'obiettivo di creare "un momento di crescita" coinvolgendo i minori stranieri non accompagnati e la cittadinanza

MESSINA – Corse coi sacchi, bocce, soccer tennis e tanti altri sport “popolari” a Villa Dante per una giornata all’insegna di divertimento e inclusione. È questo l’evento RespectMe, che si terrà domani pomeriggio dalle 17.30 a Villa Dante. Sarà una giornata di sport, ma anche di spettacolo con una festa finale. E si rivolgerà ai minori stranieri non accompagnati e tutti i giovani della città, per creare un momento di solidarietà e accoglienza. La giornata si svilupperà in due fasi: dalle ore 15.30 le “Olimpiadi del Rispetto” e dalle 20.30 la seconda parte con “Esibizioni musicali e intrattenimento”.

Cannata: “Sarà un momento di crescita”

A presentare l’iniziativa, organizzata da Comune di Messina, Messina Social City, Associazione Tutrici e Tutori Volontari MSNA Messina, UISP e USACLI, è stata inizialmente l’assessora alle Politiche giovanili Liana Cannata: “Questa idea parte dal cancelliere Giancarlo Maimone che ha pensato di coinvolgere il comune di Messina e associazioni per poter creare un momento di inclusione in una villa che è diventata inclusiva come Villa Dante. Non riguarda solo chi è accolto in case di comunità a Messina ma in tutta l’area metropolitana. Questo sarà un momento di crescita, di divertimento e tanto altro. È un’occasione per dimostrare come Messina sia una città che accoglie e include”.

Calafiore: “Immigrazione cambiata nel tempo”

Poi l’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore ha parlato di “compito importante”, quello dell’inclusione, e di un’immigrazione “cambiata nel tempo con un cambio di approccio dei servizi e delle strutture. Ci sono 4 strutture per minori non accompagnati. L’obiettivo è di dare una vera accoglienza nel nostro territorio, non solo un transito o qualcosa di provvisorio. Vogliamo realizzare un percorso che faciliti l’inclusione reale. Questa giornata sarà un momento di condivisione con persone che possono rappresentare anche il futuro di questa città. Il nostro augurio è farli sentire realmente parte integrante del nostro tessuto”.

Asquini: “Valori importanti tramite lo sport”

E Valeria Asquini, presidente della Messina Social City, ha aggiunto: “Questa giornata porterà a sinergie tra enti, istituzioni e associazioni che continuano nel tempo, favorendo processi che a volte sembrano difficili da portare avanti. Ma viene anche promosso lo sport e tramite esso valori importanti, per dare a questi ragazzi anche senso di appartenenza. I nostri percorsi continuano ben oltre queste giornate”.

Merendino: “Diamo un futuro a questi giovani”

Maria Adelaide Merendino, presidente dell’Associazione Tutrici e Tutori Volontari MSNA (Minori stranieri non accompagnati, ndr), ha affermato: “Grazie al Comune e alla Messina Social City di aver raccolto questo spunto. Il sistema di accoglienza oggi funziona perché c’è sinergia di tutti gli enti coinvolti e degli operatori che curano il benessere dei minori stranieri ospitati nelle strutture. In questo periodo storico i diritti dei minori spesso vengono violati, è importante invece dare un futuro a questi giovani. Una giornata di scambio culturale è un esempio di come questa inclusione si possa realizzare”.

Maimone: “Un ponte di solidarietà verso questi ragazzi”

E così ha parlato il cancelliere Maimone: “Il tribunale dei minori deve garantire i diritti e l’interesse supremo dei minori, per questo vuole partecipare all’evento che sensibilizza su temi importanti e favorisce la creazione di un ponte di solidarietà verso ragazzi che provengono da altre realtà e culture nel mondo”. Appuntamento il 27 agosto alle ore 17.30 a Villa Dante.

Il programma

La giornata sarà divisa in due momenti principali. Dalle ore 15.30 le “Olimpiadi del Rispetto”: una prima fase dedicata allo sport e al gioco. I ragazzi potranno cimentarsi in discipline come soccer, tennis, dodgeball, basket, atletica, calisthenics, bocce, ruba bandiera, corsa con i sacchi e tiro alla fune. Le attività sono organizzate in collaborazione con UISP e USACLI.

Dalle 20.30 la seconda parte con “Esibizioni musicali e intrattenimento”. Sul palco si alterneranno giovani talenti, scuole di danza e cantanti. Tra i protagonisti Clizia, Camara Hamidou, Niky Brawn, Jobe Ousman, Mario Macabeo, Thaharjith Dancing Academy della comunità Sri Lanka e l’Associazione Filippino Sport Messina con Wenly Abigania.

L’evento vedrà la partecipazione di numerose comunità e strutture di accoglienza del territorio, tra cui: