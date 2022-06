Messina. Ecco il nuovo Consiglio comunale I NOMI - Tempostretto

Stamattina l'ufficializzazione dei consiglieri. Con il premio di maggioranza, 20 seggi a sostegno di Basile, mentre De Luca è il più votato

MESSINA – Ecco come cambia il Consiglio comunale. Stamattina l’ufficializzazione ma l’annuncio dell’avvenuto premio di maggioranza e dei voti di preferenza, ieri sera, da parte del magistrato Corrado Bonanzinga, presidente dell’Ufficio centrale, lascia pochi dubbi. Nel caso, però, in cui dovesse essere assegnato un quinto seggio al centrosinistra, con Alessandro Russo (644 voti, lista “Con Domenico sindaco”), questo andrebbe a discapito di Pasquale Currò (Fratelli d’Italia).

Il più votato è Cateno De Luca, ex sindaco di Messina e leader di Sicilia Vera, il vero vincitore di queste elezioni in termini di strategia politica, con 1748 voti.

La ripartizione dei seggi

Grazie al premio di maggioranza, 20 seggi vanno alle tre liste, con il 45,12, per Basile; otto consiglieri alla coalizione di centrodestra; quattro alla coalizione di centosinistra. Sedici i nuovi consiglieri e undici i riconfermati. Dodici le consigliere, il doppio rispetto al 2018.

Gli eletti: i venti a sostegno di Basile

Ma come cambia il Consiglio comunale? Per la lista Basile sindaco vengono eletti Massimiliano Minutoli (1542 voti, assessore che rinuncerà), Alessandro De Leo (1534, una riconferma), Serena Giannetto (riconfermata, 1523 voti), Cosimo Oteri (1025), Nello Pergolizzi (898, altra riconferma), Rosaria Rita Di Ciuccio (861), Carlotta Previti (860 voti, assessora che rinuncerà), Giuseppe Busà (819), Antonia Feminò (793), Dafne Musolino (686, altra assessora che rinuncerà), Giulia Restuccia (595). Dovrebbero subentrare ai tre assessori Francesco Cipolla (543, una riconferma), Pippo Trischitta (531, già consigliere in passato), e Rosaria D’Arrigo (505).

Serena Giannetto

Per la lista “Con De Luca per Basile”, arrivano in Consiglio Cateno De Luca (1748 preferenze e a questo punto in procinto di essere eletto presidente dell’assemblea), Raffaele Rinaldo (364), Salvatore Papa (328), Emilia Rotondo (305), Margherita Milazzo (313), Raimondo Mortelliti (280). Per Prima l’Italia Mirko Cantello (842), Amalia Centofanti (783), Giuseppe Villari (681).

Il centrodestra: otto consiglieri con Croce

Per il centrodestra vanno in Consiglio il miglior secondo come candidato a sindaco, Maurizio Croce, e gli eletti, per Ora Sicilia, Federica Vaccarino (1442 voti), Giandomenico La Fauci (1113 voti), Dario Zante (1072); per Fratelli d’Italia Libero Gioveni (1071, una riconferma), Dario Carbone (1057), Pasquale Currò (1021); per Forza Italia Nicoletta D’Angelo (852).

Libero Gioveni

Il centrosinistra: i quattro consiglieri

Antonella Russo e Felice Calabrò

Nelle file del centrosinistra ecco gli eletti: sono riconfermati due veterani del Consiglio, ovvero Felice Calabrò (1029 preferenze) e Antonella Russo (935 voti), per il Partito democratico; per “De Domenico sindaco”, Concetta Buonocuore (707) e Giovanni Caruso (658).

Articoli correlati