Messina. Ecco la nuova segreteria provinciale del Pd

MESSINA – Si è tenuta ieri pomeriggio, nei locali del Palacultura, la prima riunione della direzione provinciale del Partito democratico messinese. E il segretario Armando Hyerace ha ufficializzato la squadra della segreteria provinciale. I vicesegretari sono Simone Bongiorno e Maria Flavia Timbro, quest’ultima già deputata di Articolo Uno e candidata alle europee per il Pd alle ultime elezioni. La segreteria provinciale si riunirà sabato mattina 22 marzo per approfondire i contenuti delle deleghe scelte per ciascun componente e “traccerà gli obiettivi della squadra anche rispetto al dibattito svoltosi in direzione”.

Un passo successivo dopo l’elezione di Valentina Romano, nel segno dell’accordo con lo sfidante alla segreteria Alessandro Russo, come presidente dell’assemblea. “L’avvio della nuova fase politica e l’insediamento degli organismi dirigenti “sono stati l’occasione per il segretario Armando Hyerace di affrontare alcuni temi urgenti, fra cui l’impegno del Partito democratico per le prossime elezioni per il Consiglio metropolitano. Al fine di affrontare questo e gli altri argomenti di pressante urgenza, per i territori dell’intera città metropolitana, all’incontro sono stati invitati a partecipare anche gli amministratori locali”, fa sapere il partito.

“La direzione è l’organo di indirizzo politico e avrà centralità e rilievo nell’elaborazione della linea politica e nelle decisioni che riguardano il partito provinciale”, ha affermato in apertura il segretario provinciale Armando Hyerace, ribadendo la necessità di una sempre crescente “coesione e responsabilità collettiva”.

Segretario Provinciale – Armando Hyerace

•Vicesegretaria – Maria Flavia

Timbro

Vice segretario – Simone Bongiorno

•Responsabile organizzazione – Nino Arrigo

•Contrasto alle mafie, legalità e trasparenza – Mariella Donato

•Enti locali e circoli – Vincenzo Amato

•Coesione territoriale e aree interne – Lidia Gaudio

•Lavoro, terzo settore e associazionismo – Roberta Saia

•Scuola, formazione e lotta alla povertà educativa – Domizia Arrigo

•Ambiente, innovazione, transizione ecologica e digitale – Giuseppe Cannistrà

•Politiche sociali e politiche per lo sport – Loredana Garufi

•Servizi pubblici essenziali e decentramento amministrativo – Renato Coletta

•Politiche giovanili, culture e Università – Khadja Tuijri

•Turismo, politiche agricole, tesseramento – Angelo Casablanca

•Politiche di genere, democrazia paritaria, e lotta alle diseguaglianze – Laura Giuffrida.

Invitato permanente il segretario dei Giovani democratici Nicolò Di Marco

Rispetto al tema della sanità, “questo è da tempo oggetto di un tavolo tematico che,

con il coordinamento del segretario e del deputato regionale democratico Calogero Leanza, membro della commissione Sanità, proseguirà per il partito le attività di studio, di monitoraggio, e di proposta per il territorio”.

