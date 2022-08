Messina. Ecco la pianta organica dell'Amam, ci saranno nuove assunzioni - Tempostretto

Alcuni servizi, come quello dei letturisti, saranno internalizzati

“Un momento importante per avviare un cammino di costruzione del nuovo assetto di un’azienda fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico del territorio, chiamata a svolgere un ruolo strategico anche nel panorama futuro di gestione degli ambiti idrici, con obiettivi performanti e soddisfacenti per la comunità, in linea con la strategia di sviluppo del nostro territorio che rende il gruppo pubblico locale guidato dal Comune di Messina un sistema virtuoso”.

Lo dice il sindaco Federico Basile al termine di una doppia adunanza di Amam, con i lavori del Consiglio di Amministrazione e a seguire quelli dell’Assemblea dei Soci, cui hanno preso parte l’assessore Francesco Caminiti, il dirigente Salvo Puccio, la presidente Loredana Bonasera e il vicepresidente Roberto Cicala, al fine di esitare il nuovo assetto gestionale dell’Azienda Meridionale Acque Messina, cui il Socio Unico ed ente controllante, Comune di Messina, ha affidato la gestione in proprio del servizio idrico integrato e di diversi altri servizi connessi, secondo quanto previsto dal regime dettato in materia.

Nuove assunzioni

La struttura gestionale di Amam in rapporto alle istanze di servizio affidato, nonché alle prestazioni cui sarà chiamata a rispondere, ha proposto la rimodulazione della pianta organica definendo un nuovo piano dei fabbisogni propedeutico all’avvio di un piano assunzionale da attuare secondo i dettami previsti dalla normativa in materia di selezione del personale delle società in house che prevede anche l’internalizzazione di alcuni servizi importanti come quello dei letturisti.