Messina. Elezioni Europee, trasferite alcune sezioni elettorali: ecco quali

In seguito agli interventi di ristrutturazione del plessi scolastici

MESSINA – In vista delle elezioni Europee del 2024, previste per sabato 8 e domenica 9 giugno, il dipartimento Affari Generali servizio Elettorale di Messina ha annunciato il trasferimento di alcune sezioni elettorali. La decisione è stata presa a causa dei lavori di ristrutturazione in corso in vari plessi scolastici della città.

Le sezioni elettorali n. 47, 48, 49, 50 e 248 sono state spostate dalla scuola elementare di Santa Lucia sopra Contesse alla scuola primaria “G. Catalfamo” situata in via Cosimo Cristina, sempre a Santa Lucia sopra Contesse. Analogamente, le sezioni n. 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 e 118 sono state trasferite dal plesso scolastico “Galatti” al plesso “Mazzini-Gallo” in via Natoli n. 81. Infine, le sezioni n. 75, 76, 77, 78, 79 e 80 della scuola media “Pirandello” saranno ora ospitate presso la scuola media “A. Manzoni” in via Ghibellina n. 211.

Questi cambiamenti si rendono necessari per garantire che le elezioni si svolgano senza intoppi, nonostante le opere di manutenzione che interessano gli edifici scolastici originariamente destinati a ospitare le votazioni. Il dipartimento Affari Generali invita tutti gli elettori interessati a prendere nota delle nuove sedi per evitare disguidi nei giorni delle elezioni.

La riorganizzazione delle sedi elettorali è stata comunicata con anticipo per consentire una diffusione capillare delle informazioni e minimizzare i disagi per i cittadini chiamati alle urne. Il servizio Elettorale sta lavorando in sinergia con le autorità scolastiche e comunali per assicurare un processo elettorale efficiente e ordinato.