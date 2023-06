Messina. Elezioni universitarie, implementati i seggi. I dati parziali: affluenza all'11,09% - Tempostretto

Accolte dal Rettore le richieste degli studenti. Si vota fino alle 14 di domani

MESSINA – Sono in corso, e si concluderanno venerdì 23 giugno alle ore 14, le elezioni (con votazioni in modalità telematica) dei Rappresentanti degli studenti in seno agli Organi Collegiali dell’Ateneo per il biennio 2023-2025. Oggi, dopo le code e malumori tra gli studenti, le postazioni del voto telematico sono state implementate al Policlinico da 8 a 13 unità. Per la mattinata di venerdì, invece, altre 3 postazioni si andranno ad aggiungere a quelle già presenti presso la sede Ccentrale.

Il rettore Salvatore Cuzzocrea, nell’accogliere le richieste dei rappresentanti degli studenti, ha ringraziato il Ciam e tutte le strutture dell’Ateneo coinvolte, che hanno realizzato gli ulteriori seggi in tempi strettissimi. Al termine della prima giornata di votazioni i dati parziali sono i seguenti: votanti 2605, percentuale affluenza: 11,09%.

La platea studentesca è chiamata ad eleggere rappresentanti in seno al Senato Accademico, rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione dell’Università, rappresentanti in seno al Comitato Sovrintendente alle Attività Sportive Universitarie (Csasu), un rappresentante dei dottorandi e assegnisti di ricerca in seno al Senato Accademico, un rappresentante degli Specializzandi in seno al Senato Accademico, rappresentanti dei Consigli di Dipartimento, dei Corsi di Laurea ed i rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Ersu di Messina.

