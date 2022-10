Messina. Erbacce e rifiuti nelle vie Bonsignore e Bonino - Tempostretto

La denuncia del consigliere della II municipalità, Paolo Scivolone

Il consigliere della II Municipalità Scivolone Paolo denuncia le attuali condizioni di degrado in via Bonsignore e via Bonino a Gazzi, dovuta alla mancanza periodica di interventi di scerbatura e spazzamento, ma anche all’inciviltà delle persone che hanno abbandonato i rifiuti a bordo strada e sui marciapiedi.

“Tutto questo, comporta disagio e malessere per tutti coloro che devono convivere con l’inutilizzo del marciapiede, degli attraversamenti pedonali. Pertanto si richiede un immediato intervento di bonifica e di ripristino del decoro urbano”.