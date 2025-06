Messina. Eroina in casa, arrestato 64enne per spaccio di droga

Intervento dei carabinieri della stazione di Bordonaro. L'uomo ha opposto resistenza alla perquisizione

MESSINA – Ha cercato d’evitare a tutti i costi la perquisizione domiciliare. Un 64enne, già noto alle forze dell’ordine, ha opposto resistenza ai carabinieri della stazione di Bordonaro. Ma i carabinieri sono entrati nella casa, zona Messina sud, e hanno trovato e sequestrato, nelle prime ore della sera dell’1 giugno, oltre 30 grammi d’eroina. Un quantitativo di eroina verosimilmente destinato alle piazze di spaccio di Messina.

Durante la perquisizione, sono stati pure trovati e sequestrati 1.140 euro in banconote di vario taglio, secondo i carabinieri legati allo spaccio di droga. L’uomo è stato condotto in caserma e arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. La droga è stata consegnata ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio.

All’esito dell’udienza di convalida, il giudice del Tribunale di Messina ha disposto la misura degli arresti domiciliari.