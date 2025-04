Messina, Eros Ramazzotti allo stadio Scoglio nel 2026

Conto alla rovescia per acquistare i biglietti in prevendita dal 16 aprile per "Una storia importante World tour"

MESSINA – Eros Ramazzotti e il suo “Una storia importante World tour – Il nuovo viaggio globale in 4 Leg” parte nel febbraio 2026. E il 20 giugno 2026, allo stadio “Franco Scoglio”, ci sarà la tappa a Messina nel segno del ritorno del cantante negli stadi italiani. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10 di mercoledì 16 aprile. L’evento sarà realizzato da Puntoeacapo Srl in collaborazione con Il Botteghino e con il Comune di Messina.

“Accogliamo con grande entusiasmo l’annuncio del concerto di Eros Ramazzotti. Un evento di rilievo nazionale che conferma Messina come Città della Musica e degli Eventi”, dichiarano il sindaco Federico Basile e l’assessore ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro. “Esprimiamo il nostro ringraziamento alla società organizzatrice per la proficua sinergia instaurata con l’amministrazione comunale, che va ben oltre l’arrivo di un artista di fama internazionale come Ramazzotti. Il concerto si inserisce infatti all’interno di una programmazione 2026 ricca di appuntamenti di grande prestigio, con una serie di concerti di livello internazionale che contribuiranno a trasformare Messina in un punto di riferimento per la musica live nel Sud Italia”.

Basile e Finocchiaro: “Un calendario di eventi ambizioso a Messina”

“L’evento del 2026 rappresenta il proseguimento di un percorso già tracciato con la programmazione per l’estate 2025, che vedrà Messina protagonista con un cartellone di spettacoli e concerti capaci di attrarre un pubblico ampio e variegato, consolidando il ruolo della città come meta privilegiata per il turismo culturale e musicale. È un calendario di eventi ambizioso e articolato – concludono il sindaco e l’assessore – che punta a rafforzare il ruolo della nostra città come polo culturale e musicale, capace di attrarre artisti di fama mondiale, pubblico da ogni parte d’Italia e flussi turistici significativi, generando nuove opportunità economiche e promuovendo l’immagine di Messina nel panorama nazionale e internazionale”.

Tutte le info su www.ramazzotti.com e www.friendsandpartners.it.

Il nuovo tour mondiale, prodotto e distribuito da Friends & Partners-Eventim e RadioRama, partirà dall’Accor Arena di Parigi il 14 febbraio 2026: un viaggio lungo 30 Paesi, divisi in 4 leg che ripercorreranno l’Italia e l’Europa intera, Nord America-Canada, America Latina. E c’è l’annuncio dell’Allianz Stadium di Torino: Eros Ramazzotti è il primo artista a comunicare il suo show nella casa della Juventus, segnando un debutto assoluto.

“Una storia importante”, nel 1985, ci classificò sesta al Festival di Sanremo, dopo il successo l’anno precedente, nelle “Nuove proposte”, con “Terra promessa”. L’inizio di un percorso con oltre 80 milioni di dischi venduti e più di 9,3 miliardi di streaming globali.

Il tour mondiale

UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR – CALENDARIO

17 OTTOBRE 2025 – AMSTERDAM, ZIGGO DOME – Symphonica in Rosso – World Tour Gala Première

18 OTTOBRE 2025 – AMSTERDAM, ZIGGO DOME – Symphonica in Rosso – World Tour Gala Première

14 FEBBRAIO 2026 – PARIS, ACCOR ARENA

16 FEBBRAIO 2026 – STRASBOURG, ZENITH

18 FEBBRAIO 2026 – NICE, PALAIS NIKAIA

22 FEBBRAIO 2026 – BRUXELLES, FOREST NATIONAL

23 FEBBRAIO 2026 – BRUXELLES, FOREST NATIONAL

25 FEBBRAIO 2026 – MUNCHEN, OLYMPIAHALLE

28 FEBBRAIO 2026 – HAMBURG, BARCLAYS ARENA

2 MARZO 2026 – BERLIN, UBER ARENA

4 MARZO 2026 – COPENHAGEN, ROYAL ARENA

6 MARZO 2026 – OSLO, UNITY ARENA

8 MARZO 2026 – GOTHENBURG, SCANDINAVIUM

12 MARZO 2026 – OBERHAUSEN, RUDOLF WEBER-ARENA

16 MARZO 2026 – ZURICH, HALLENSTADION

20 MARZO 2026 – FRANKFURT, FESTHALLE

22 MARZO 2026 – STUTTGART, HANNS-MARTIN-SCHLEYER-HALLE

24 MARZO 2026 – GENEVA, ARENA GENEVE

27 MARZO 2026 – LYON, LDLC ARENA

29 MARZO 2026 – TOULON, ZENITH

6 APRILE 2026 – KAUNAS, ŽALGIRIO ARENA

8 APRILE 2026 – KRAKOW, TAURON ARENA KRAKOW

10 APRILE 2026 – PRAGUE, 02 ARENA

13 APRILE 2026 – WIEN, WIENER STADTHALLE D

16 APRILE 2026 – BRATISLAVA, TIPOS ARENA

19 APRILE 2026 – BUDAPEST, MVM DOME

22 APRILE 2026 – BUCHAREST, LAMINOR ARENA

24 APRILE 2026 – SOFIA, ARENA 8888

26 APRILE 2026 – BELGRADE, BELGRADE ARENA

28 APRILE 2026 – ZAGREB, ARENA ZAGREB

2 MAGGIO 2026 – BARCELONA, PALAU SANT JORDI

4 MAGGIO 2026 – MADRID, MOVISTAR ARENA

6 MAGGIO 2026 – LISBOA, MEO ARENA

6 GIUGNO 2026 – UDINE, BLUENERGY STADIUM

9 GIUGNO 2026 – MILANO, STADIO SAN SIRO

13 GIUGNO 2026 – NAPOLI, STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA

16 GIUGNO 2026 – ROMA, STADIO OLIMPICO

20 GIUGNO 2026 – MESSINA, STADIO FRANCO SCOGLIO

23 GIUGNO 2026 – BARI, STADIO SAN NICOLA

27 GIUGNO 2026 – TORINO, ALLIANZ STADIUM

16 OTTOBRE 2026 – TORONTO, COCA-COLA COLISEUM

18 OTTOBRE 2026 – MONTREAL, PLACE BELL

22 OTTOBRE 2026 – BOSTON, BOCH CENTER WANG THEATRE

24 OTTOBRE 2026 – NEW YORK, THE THEATER AT MADISON SQUARE GARDEN

28 OTTOBRE 2026 – CHICAGO, ROSEMONT THEATRE

31 OTTOBRE 2026 – MIAMI, KASEYA CENTER

4 NOVEMBRE 2026 – HOUSTON, SMART FINANCIAL CENTRE

7 NOVEMBRE 2026 – LOS ANGELES, YOUTUBE THEATER

10 NOVEMBRE 2026 – MONTERREY, ARENA MONTERREY

12 NOVEMBRE 2026 – GUADALAJARA, ARENA GUADALAJARA

14 NOVEMBRE 2026 – MEXICO DF, ARENA CDMX

18 NOVEMBRE 2026 – SAN JOSÈ, ESTADIO NACIONAL DE COSTA RICA

21 NOVEMBRE 2026 – BOGOTA, MOVISTAR ARENA

24 NOVEMBRE 2026 – LIMA, ARENA 1

26 NOVEMBRE 2026 – SANTIAGO, MOVISTAR ARENA

28 NOVEMBRE 2026 – BUENOS AIRES, MOVISTAR ARENA

30 NOVEMBRE 2026 – SÃO PAULO, VIBRA SÃO PAULO

