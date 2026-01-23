 Messina. Esce di casa per andare dal medico ma scompare, si cerca Gregorio Totaro

Alessandra Serio

venerdì 23 Gennaio 2026 - 20:06

Appello dei familiari dell'84enne a chiunque avesse notizie. Manca da casa da ieri mattina

Messina – Ha 84 anni, è alto 1.70 circa, di corporatura robusta. Al momento della scomparsa indossava un jeans, giubbotto marrone, un cappello di lana ed un borsello a mano.

Appello per le ricerche

E’ questa la descrizione che la famiglia di Gregorio Totaro diffonde del loro caro, scomparso ieri mattina. Malgrado le ricerche, l’uomo ancora non è stato rintracciato. Per questo i familiari hanno denunciato la scomparsa ai Carabinieri ed ora lanciano l’appello a chiunque avesse sue notizie, per aiutare nella ricerca.

Familiari preoccupati

Gregorio è uscito da casa, al rione Taormina. Era diretto allo studio del medico curante, in zona centro-sud. Non ha più fatto ritorno nell’abitazione e non è mai arrivato dal medico. Le prime segnalazioni arrivate attraverso i social non si sono rivelate fondate e tra i nipoti cresce la preoccupazione. Arma e Polizia a lavoro per tentare di rintracciarlo.

