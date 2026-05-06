 Messina, "escrementi di topi alla scuola Leopardi"

Messina, “escrementi di topi alla scuola Leopardi”

Redazione

Messina, “escrementi di topi alla scuola Leopardi”

mercoledì 06 Maggio 2026 - 14:24

Lo segnalano i genitori dell'Istituto comprensivo in via Bonino. E chiedono un intervento alla dirigente scolastica e al commissario

MESSINA – A segnalarlo i genitori degli alunni. “Sono stati trovati escrementi di topi alla scuola dell’infanzia e primaria Leopardi dietro gli armadi”. Da qui la richiesta alla dirigente scolastica Ersilia Caputo e al commissario del Comune di Messina, Piero Mattei, di intervenire, con una chiusura momentanea o un provvisorio trasferimento delle classi dell’Istituto comprensivo in Bonino.

Escrementi di topi alla Leopardi
Scuola Leopardi a Messina

Abbiamo contattato la dirigente scolastica per avere un suo commento.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Indaimo: “Vivere la litoranea è un diritto di tutti, la movida non deve disturbare” VIDEO
Salita Tremonti, la “chiesetta” in mezzo al parco non verrà demolita VIDEO
Reggio Calabria Street Food Fest no stop tra gusto e divertimento VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED