Messina, “escrementi di topi alla scuola Leopardi”

Lo segnalano i genitori dell'Istituto comprensivo in via Bonino. E chiedono un intervento alla dirigente scolastica e al commissario
MESSINA – A segnalarlo i genitori degli alunni. “Sono stati trovati escrementi di topi alla scuola dell’infanzia e primaria Leopardi dietro gli armadi”. Da qui la richiesta alla dirigente scolastica Ersilia Caputo e al commissario del Comune di Messina, Piero Mattei, di intervenire, con una chiusura momentanea o un provvisorio trasferimento delle classi dell’Istituto comprensivo in Bonino.
Abbiamo contattato la dirigente scolastica per avere un suo commento.