Messina, piano strade da 6 milioni di euro: via libera ai bandi per 5 lotti

Il Comune avvia le procedure per la riqualificazione della pavimentazione stradale

MESSINA – Il Comune di Messina accelera, finalmente, sulla manutenzione straordinaria del sistema viabile cittadino. Il Dipartimento Servizi Tecnici ha approvato l’indizione delle gare per un massiccio piano di interventi denominato “Riqualificazione della pavimentazione stradale di alcune vie e relative pertinenze nei villaggi della Città di Messina”. L’operazione ha un valore complessivo di 6 milioni di euro, finanziati attraverso un mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti.

Un progetto diviso in cinque lotti

Per garantire una copertura capillare del territorio e velocizzare l’esecuzione dei lavori, l’Amministrazione ha suddiviso l’appalto in cinque lotti funzionali, ciascuno destinato a una specifica area geografica: Lotto A (Prima circoscrizione), lotto B (Seconda circoscrizione), lotto C (Terza circoscrizione); lotto D (Quinta circoscrizione) e lotto E (sesta circoscrizione).

Ogni singolo lotto ha un valore di quadro economico pari a 1,2 milioni di euro. Per garantire la massima partecipazione e rispettare il principio di rotazione, ogni operatore economico potrà aggiudicarsi soltanto uno dei cinque lotti messi a gara.

Sicurezza e inclusione sociale

L’obiettivo degli interventi coordinati dal responsabile unico del progetto, l’ingegnere Carmelo Costanzo, non è solo il ripristino dell’asfalto. Il piano punta a un ammodernamento complessivo della viabilità, prevedendo l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’eliminazione dei rischi per la pubblica incolumità.

Un aspetto rilevante riguarda le clausole sociali inserite nel bando. Le imprese aggiudicatarie dovranno infatti impegnarsi a garantire pari opportunità generazionali e di genere, riservando una quota di almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto a giovani di età inferiore ai 36 anni e a donne.

Procedure e tempi

Il Comune ricorrerà alla procedura aperta con il criterio del minor prezzo. Per snellire i tempi burocratici, verrà applicata la cosiddetta “inversione procedimentale”, che permette di esaminare le offerte economiche prima di verificare la documentazione amministrativa degli offerenti. Una volta consegnati, i lavori per ciascun lotto dovranno essere completati entro 180 giorni. L’intera procedura di gara si svolgerà in modalità digitale attraverso la piattaforma di approvvigionamento del Comune di Messina.