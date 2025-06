Messina, estate di fuoco per il traffico a Rodia e San Saba: “Servirebbe un miliardo di multe”

Il comandante Giardina: "Chiediamo aiuto alla politica per trovare la soluzione"

MESSINA – La viabilità nei weekend a Rodia e San Saba continua a essere al centro del dibattito. Come ogni lunedì, dopo due giorni di fuoco per il traffico in tutti i villaggi lungo il litorale tirrenico, ci si chiede cosa si possa fare per migliorare la situazione. E se l’è chiesto anche la prima commissione presieduta da Salvatore Papa, che ha ospitato il comandante della polizia municipale Giovanni Giardina.

“Mi sono ripromesso di inviare una pattuglia la mattina e una di pomeriggio sia il sabato sia la domenica – ha spiegato -. A Rodia e San Saba la situazione è molto complicata e servirebbero un miliardo di contravvenzioni. Servirebbero qualche senso unico in più, qualche isola pedonale e più stalli. Il presidio servirebbe tutti i giorni ovviamente. Intanto ieri abbiamo visto determinate situazioni che proveremo a correggere. Ma ci sono pochi spazi, serve una soluzione. Mi affido alla politica, perché neanche a me piace verbalizzare, non è mai piacevole. Serve una via di mezzo tra le esigenze dei villeggianti e una vivibilità adeguata”.

Al dibattito hanno partecipato diversi consiglieri: Cipolla, Milazzo e Schepis in area Basile, Oteri di Prima l’Italia, Villari del gruppo misto, Carbone di Fratelli d’Italia, Giandomenico La Fauci di Ora Sicilia (che ha anticipato che chiederà il numero di interventi dei vigili urbani allo svincolo di Giostra) e dallo stesso presidente Papa. Ma la situazione resta complicata, al netto di proposte e idee. Riguarda non soltanto Rodia e San Saba “ma tutta la viabilità di quella fascia costiera”, ha spiegato Giardina. Che poi ha concluso: “Confido che con l’ingresso dei nuovi 122 vigili si possano dare presidi tanto nella zona nord quanto a sud. Serve un presidio fisso, con auto o moto e una turnazione perenne di agenti di polizia municipale”. La prima commissione presenterà una mozione d’indirizzo alla giunta Basile per invitarla a cercare un’area da utilizzare come parcheggio a Rodia.