Messina. Ex Macello, progetto esecutivo quasi pronto: poi le prime demolizioni

Progetto da 18 milioni di euro per rigenerare il fronte mare e offrire nuovi spazi sociali e turistici alla città

Una riqualificazione edilizia e ambientale con la creazione di un centro polifunzionale per la fruizione del mare e l’offerta di servizi volti alla mitigazione dei fenomeni di marginalizzazione sociale. Per l’area dell’ex Macello, il Comune di Messina, è beneficiario di un finanziamento Pnrr di 18 milioni 713mila euro.

Ci saranno due progetti stralcio funzionali: il primo sarà volto alla ristrutturazione dell’ex macello e alla sistemazione a verde e a parcheggi delle aree non soggette a sequestro, che saranno immediatamente fruibili e sufficienti ad avviare i servizi di mitigazione; il secondo stralcio, a completamento dell’intero intervento, sarà dedicato alla bonifica delle aree interessate.

L’intervento, così rimodulato, non prevede la realizzazione di nuovi volumi, anzi sono previste ulteriori demolizioni per alleggerire il suolo, mantenendo gli stessi obiettivi di mitigazione della marginalizzazione sociale.

L’iter

Approvato il Progetto di fattibilità tecnico economica, completati i sondaggi geognostici, geofisici e le prove di laboratorio, sono state anche eseguite la scerbatura, la potatura e la pulizia delle aree esterne. Poi è stato redatto e approvato il Progetto esecutivo per i lavori di demolizione e la relativa gara è stata aggiudicata alla ditta V&V Costruzioni. La consegna dei lavori è stata subordinata all’allontanamento di una colonia felina, operazione completata di recente, e a brevissimo è stato programmato un sopralluogo per la consegna definitiva. Sono in corso di redazione le gare relative alla bonifica delle aree e alla rimozione di rifiuti non ricompresi nel precedente appalto e le indagini diagnostiche strutturali propedeutiche alla progettazione esecutiva. La redazione interna del progetto esecutivo, da porre a base di gara, dovrebbe essere completata entro agosto 2025, per le successive verifiche e validazioni necessarie all’avvio della gara dei lavori.

Le prime demolizioni

Le prime demolizioni, affidate a un’azienda di Alcamo, dureranno circa tre mesi. Riguarderanno circa un terzo della superficie edilizia, ovvero 11.000 metri quadrati su un totale di 36.000, mentre il resto del complesso, considerato in buone condizioni, verrà recuperato e riutilizzato. Nel nuovo polo sociale, gli edifici che si affacciano su via Santa Cecilia saranno destinati a segreteria sociale e a spazi per servizi socio-assistenziali. I tre padiglioni centrali dell’ex Macello saranno riconvertiti in un centro culturale, un centro sportivo e un centro gastronomico. Negli altri spazi nascerà un ostello per il turismo a basso costo e ci sarà posto anche per botteghe artigianali. L’arenile sarà attrezzato con strutture per la diretta fruizione del mare, lidi, un’area fitness e campi da gioco per calcetto, tennis e beach volley.

