Messina. Ex Standa, al via la demolizione per ricostruire

90 giorni di cantiere, concessi dal Comune, per porre fine a uno dei simboli della decadenza della città

MESSINA – L’ex Standa sarà demolita e poi verà costruito un nuovo palazzo del marchio Lidl. Il Comune di Messina concede alla ditta “Cogedis” l’occupazione temporanea per 90 giorni di aree di cantiere sul viale della Libertà, in via Principessa Mafalda, angolo via Fulci. Il tutto per i lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato. Lo spazio è di oltre 400 metri quadri.

Un progetto di ristrutturazione del marchio “Lidl”

Un simbolo della decadenza di Messina, con l’immagine del degrado per chi sbarca. Uno dei tanti. Sul viale della Libertà, il palazzo dell’ex Standa ha avuto il via libera nel giugno 2024 al progetto di ristrutturazione del marchio “Lidl”. Un assenso da parte del Dipartimento servizi territoriali e urbanistici del Comune.

Si tratta di un “progetto di ristrutturazione edilizia con la quasi integrale demolizione, tranne le fondazioni e il muro perimetrale del lato ovest. E con la ricostruzione di un fabbricato a destinazione commerciale di Lidl S.r.l.”.

