Messina. Far west al terminal crociere, si corre ai ripari

Cosa farà il Comune dopo la segnalazione di un operatore al nostro giornale. La nota di Benedetto

L’appello di un operatore turistico contro il far west che puntualmente si verifica al terminal crocieristi è stato subito raccolto da Palazzo Zanca. In particolare dal sindaco Federico Basile che aveva già dato precise indicazioni in merito, e dal presidente della ottava commissione consiliare Francesco Benedetto con l’obiettivo di predisporre la programmazione della Polizia Municipale per permetterle di contrastare il fenomeno degli operatori turistici abusivi, in particolare i taxi, che affollano il terminal, danneggiando le attività in regola. Ed anche il pri

Terminal crociere, assalto dei taxi abusivi

Benedetto ha quindi stimolato la Polizia Municipale, con la quale sarà approfondito il problema in Commissione ed alla quale ha chiesto un rapido intervento nella lotta ai taxi abusivi. Il presidente spiega che l’argomento sarà approfondito nel corso delle future sedute di commissione.

Abusivismo e crocierismo, cosa farà il Comune di Messina

“E’ indispensabile garantire ai turisti servizi adeguati e sicuri, oltre che restituire serenità ai cittadini – dichiara Benedetto, che alla Municipale ha sollecitato – …un rapido e deciso intervento volto a porre in essere tutte le azioni necessarie che evitino il ripetersi di tali situazioni”.