Messina. Fede e tradizione per le vie del Dazio: la comunità si stringe attorno alla Vergine del Santo Rosario

Un tono diverso quest'anno in occasione dei 100 anni della posa della prima pietra per la costruzione della chiesa di San Domenico

Si sono svolti ieri i festeggiamenti della Madonna del Santo Rosario. Una folla commossa e partecipe ha accompagnato la solenne processione mariana che ha attraversato le vie principali del Dazio. Un momento di profonda devozione religiosa che, come ogni anno, unisce intere generazioni in un unico abbraccio di fede e tradizione.

Un tono diverso quest’anno in occasione dei 100 anni della posa della prima pietra per la costruzione della chiesa di San Domenico; infatti il simulacro è stato portato a spalla lungo le strade. A sorreggere il pesante fercolo, un folto gruppo di portatori che indossavano la tradizionale maglietta blu acceso, abbinata a pantaloni bianchi, simbolo di appartenenza, sacrificio e devozione.

Dietro la statua, un lungo corteo di fedeli ha seguito il cammino in silenzio e preghiera, creando un’atmosfera di forte intensità spirituale. L’evento ha richiamato non solo i residenti, ma anche tanti cittadini delle zone limitrofe, legati storicamente a questo culto.

La giornata si è conclusa sul sagrato della chiesa, dove la statua è stata accolta da un lungo applauso e dalla benedizione solenne del parroco, che ha ringraziato i portatori e tutta la cittadinanza per aver mantenuto viva, ancora una volta, una delle tradizioni più sentite del nostro territorio.