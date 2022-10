Messina. Festa in piazza con l'associazione Amici dei bimbi in corsia - Tempostretto

Le donazioni servono a rendere i reparti di ospedale più accoglienti per i piccoli pazienti

Sabato 8 ottobre e domenica 9, si sono tenute le due giornate Abc a piazza Cairoli. I messinesi anche stavolta hanno risposto “presente” e sono intervenuti numerosi per fare una donazione in cambio di una piantina. Intervenuti anche tanti genitori di bimbi ricoverati al Policlinico che hanno voluto ringraziare, con una donazione, l’Associazione per quanto ha fatto per abbellire i reparti e rendere più piacevole la loro degenza nel nosocomio.

Le due giornate sono state caratterizzate anche da intrattenimenti di Studio Party che ha intrattenuto i piccoli intervenuti con i personaggi di “Minni” e “Mirabel” di Encanto. Abc – Amici dei Bimbi in Corsia, opera all’interno dei reparti pediatrici del Policlinico di Messina da ben 13 anni. Tanti i progetti concreti realizzati come le sale giochi, cucina componibile, poltrone letto per le mamme e altre come “Ospedali Dipinti” che ha trasformato reparti grigi in ambienti accoglienti per i più piccoli. Le attività non si fermano qui ovviamente e a breve ci saranno altre novità.