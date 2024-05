Tre anni per violenza sessuale e atti persecutori, arrestato dai carabinieri

GIOIOSA MAREA. Condannato un 58enne per le violenze subite dall'ex fidanzata

GIOIOSA – I carabinieri della stazione di Gioiosa Marea hanno arrestato un 58enne del luogo, condannato a 3 anni di reclusione per violenza sessuale e atti persecutori aggravati commessi ai danni dell’allora fidanzata a partire dal maggio 2018. L’uomo, già in carcere per la stessa pena, ha ottenuto la detenzione domiciliare dall’Ufficio di sorveglianza di Messina sulla base della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania (SS) del maggio 2021, confermata dalla Corte d’Appello e divenuta irrevocabile nel marzo scorso.

Le condotte violente, le molestie e le minacce nei confronti della donna includevano numerosi contatti telefonici, minacce di diffondere contenuti sessualmente espliciti se lo avesse lasciato, pedinamenti sul posto di lavoro e persino un rapporto sessuale completo contro la sua volontà.

Nella serata di martedì scorso, i Carabinieri hanno notificato all’uomo il provvedimento restrittivo, arrestandolo e conducendolo presso il suo domicilio a disposizione dell’Autorità giudiziaria. L’arresto rappresenta un monito contro la violenza di genere e l’impegno dei Carabinieri nel tutelare le vittime e nel garantire la giustizia.