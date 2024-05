Taormina, eventi gratuiti nei parchi e nelle piazze: adesioni entro il 18 maggio

Estate all'insegna della cultura e della musica. La partecipazione è aperta a tutte le persone e i gruppi artistici che vogliono esibirsi

La città di Taormina si appresta ad accogliere una serie di eventi musicali, culturali e teatrali che animeranno i mesi estivi presso le piazze e i parchi più suggestivi della città. L’Amministrazione comunale ha infatti annunciato l’organizzazione di spettacoli completamente gratuiti che si terranno presso il Parco Trevelyan Villa Comunale Taormina, la Piazza “Pablo Pino” di Mazzeo e la Piazza “Parco Mozart” di Trappitello.

La partecipazione è aperta a tutte le persone e i gruppi artistici che vogliono esibirsi. Inoltre, l’Ente metterà a disposizione l’ausilio tecnico con servizio audio, palco e si occuperà del pagamento della Siae. Le adesioni per partecipare a questa iniziativa sono aperte fino al 18 maggio 2024 e si accetteranno solo secondo le risorse finanziarie disponibili.

Questa iniziativa è un’opportunità unica per fare conoscere la propria arte e divertire il pubblico, immersi nello splendido contesto di Taormina. L’Amministrazione Comunale si è detta molto soddisfatta di poter portare avanti un’iniziativa così importante per la città. Una grande occasione per Taormina, per far conoscere questa bellissima città a livello culturale e musicale a livello nazionale e internazionale. Non resta che partecipare e godersi gli spettacoli che renderanno ancora più speciale la prossima estate!