Messina. Festeggiati i 106 anni di Bianca Maggi, è stata la titolare dell’American Bar

Parenti e familiari si sono stretti attorno a lei per farle sentire tutto l'affetto che merita

MESSINA – La signora Bianca Maggi ha tagliato il traguardo della veneranda età di 106 anni. Ieri familiari e parenti si sono stretti attorno a lei per farle sentire tutto l’affetto e il calore che merita per avere condotto una vita esemplare, costellata da tanto lavoro e sacrifici sempre affrontati a testa alta, senza mai perdersi d’animo. La signora Maggi, vedova Minutoli, vive a Messina. È stata la titolare dell’American Bar, oggi Il Cavallino, e dell’American Bar poi diventato Cristal di via Tommaso Cannizzaro.

“Lei è il nostro pilastro e la nostra forza – raccontano i parenti – l’esempio da seguire e la meraviglia nel vederla giorno per giorno sempre presente e con tanta voglia di non mollare mai nonostante tutte le difficoltà dovute all’età che le si presentano giorno per giorno”.