Messina, focus del Pd sulla sanità

Mala gestione della sanità dal governo Schifani. Sopralluoghi al Papardo e all'ospedale di Sant'Agata Militello

Messina – Il Partito Democratico vara una iniziativa sul territorio per mettere sotto la luce la malasanità. “Non serve cercare aggettivi per qualificare la gestione della sanità pubblica siciliana da parte del Governo Schifani: gli effetti sono sotto gli occhi di tutti; le conseguenze palesi per i cittadini che le subiscono sulla propria pelle”. Così il segretario provinciale del Partito Democratico messinese, Armando Hyerace che annuncia l’ avvio di un percorso di ascolto e confronto sulla sanità locale a partire dal 10 gennaio, da parte del Pd.

Sopralluoghi al Papardo e all’ospedale di Sant’Agata Militello

“Si inizierà con una visita degli onorevoli Calogero Leanza e Maria Stefania Marino, accompagnati dai membri della segreteria regionale Giacomo D’Arrigo e Antonella Russo, insieme ad altri dirigenti del partito”, prosegue Hyerace. “La delegazione si recherà presso i Pronto Soccorso degli ospedali Papardo di Messina e di Sant’Agata di Militello per raccogliere le istanze del personale sanitario e delle persone che usufruiscono dei servizi. Un’opportunità di dialogo per approfondire le problematiche e le esigenze del settore sanitario locale.

Mala gestio del governo Schifani

La carenza di personale, la chiusura di ospedali e la continua e sistematica dequalificazione dei servizi stanno mettendo a rischio la salute dei cittadini. È una situazione che non possiamo più tollerare. Il PD di Messina, come in tutta la Sicilia, si schiera al fianco dei lavoratori della sanità e dei pazienti, chiedendo un cambio di rotta deciso e immediato. Le risorse devono essere investite per potenziare la rete ospedaliera, per migliorare le condizioni di lavoro del personale sanitario e per garantire ai siciliani una sanità pubblica di qualità”, conclude il segretario provinciale democratico