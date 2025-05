Messina-Foggia, Gatto: “Un po’ di paura all’inizio, ma sono sereno e fiducioso”

In sala stampa al Franco Scoglio vengono mister Antonio Gatto, Marco Crimi, molto fiducioso sulla partita di ritorno, e l'ex biancoscudato Marco Zunno

MESSINA – Queste le parole di mister Antonio Gatto dopo il pareggio col Foggia: “Noi volevamo essere più arrembanti sin dall’inizio e così non è stato, il Foggia ha cercato più di difendersi e noi non credo abbiamo rischiato tanto. Oggi c’è stata un po’ di paura, ma alla fine non abbiamo subito gol e abbiamo avuto delle occasioni con Dell’Aquila e Luciani, mi sento sereno perché ho sempre detto che questa gara dura 180 minuti e abbiamo il ritorno per potercela giocare e sono fiducioso. Emotivamente abbiamo forse subito il peso della gara, sai che devi vincerla ma magari siamo un po’ contratti, nei primi quindici minuti del primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa e nel finale eravamo in campo con quattro attaccanti, non abbiamo segnato, non abbiamo però subito e andremo a giocarcela lì. Uno zero a zero che lascia tutto aperto al ritorno”.

“Abbiamo affrontato una signora squadra – prosegue il mister del Messina – loro non sono costruiti per fare i playout, dal punto di vista emotivo avevamo tanti ragazzi al primo spareggi che hanno avuto emozione oppure paura, ma sono convinto che in settimana riprenderemo il filo del discorso anche se oggi non è stato perso. Abbiamo sbagliato alcune situazioni nell’ultimo appoggio, lo zero a zero non ci soddisfa ma c’è ancora la partita a Foggia e noi andremo lì per vincere. Nell’arco di una gara credo che non ci sia bisogno di cambiare tanto se non serve, quelli che abbiamo messo in campo dovevano dare una svolta e Dell’Aquila è entrato bene in partita”.

In vista del ritorno l’allenatore chiosa: “Noi abbiamo un risultato, dobbiamo andare a vincere la partita a Foggia e andremo lì a fare questo. Su ciò non abbiamo il minimo dubbio, non c’è solo il Messina che ha il problema, loro non sanno come affrontarci mentre noi andremo lì a cercare di portare la gara dalla nostra parte. I ragazzi andranno lì a portare la vittoria a casa e sputare sangue, non siamo riusciti a far esultare il nostro pubblico ma potranno esultare dopo la sfida di Foggia, credo sia possibilissimo”.

Crimi: “Troviamo la chiave giusta per il ritorno”

Marco Crimi, centrocampista Acr Messina: “Può succedere in partite del genere in cui ci si gioca tanto, ma dobbiamo essere coscienti e capire dove si è sbagliato. Abbiamo ancora novanta minuti da giocare lì. L’errore è stato pensare che il Foggia fosse spacciato, erano un’ottima squadra costruita per fare altro. Abbiamo trovato difficoltà e con tranquillità cercheremo di trovare la chiave giusta per la prossima finale che sarà l’ultima. Di positivo ci sono state le tante occasioni non concretizzate, in alcune abbiamo sbagliato l’ultima scelta ma c’è tanto di buono. Dobbiamo migliorare l’atteggiamento per essere più tranquilli ad inizio partita. Noi siamo vivi anche grazie al pubblico, siamo felicissimi di poter giocare e vedere la Curva Sud con questo entusiasmo e ricordiamo che giochiamo un playout e questo sottolinea l’importanza della piazza. Volevamo tutti noi un risultato positivo, ma comunque anche vincendo oggi saremmo dovuti partire per giocare un’altra partita sabato. Noi non abbiamo mai fatto conti e da settimane, nelle ultime giornate, non giocavamo mai per il pareggio perché eravamo obbligati a vincere. Sappiamo tutti che non è una semplice partita di pallone, ma so che squadra è viva e so che i ragazzi stanno dando tanto e troveremo la chiave giusta per metterli in difficoltà e portare a casa il risultato. Dobbiamo essere più veloci nella manovra e se troviamo lo spazio chiuso fare il giro e non provare ad entrare, questa è la sensazione che ho avuto io dal campo”.

Zunno: “Foggia grande fase difensiva”

Marco Zunno, attaccante Foggia ed ex biancoscudato: “Oggi come dicevo prima abbiamo affrontato una grande squadra, un Messina in una situazione che sappiamo stanno vivendo un periodo non facile. Il Foggia ha fatto una grande partita facendo vedere gli attributi, dobbiamo continuare così perché manca ancora il ritorno e dobbiamo dare anima e cuore. Mi tocca tantissimo questa sfida, l’anno scorso qui ho conosciuto delle grandissime persone che ancora sento e vedo, entrare in questo stadio è una grandissima emozione. Dispiace tanto per quello che sta vivendo la squadra biancoscudata. Noi come Foggia dobbiamo fare la stessa prestazione di oggi, grande fase difensiva e abbiamo avuto delle occasioni in attacco ma dovremo essere più bravi a concretizzarle. Venivamo da tante sconfitte e non stavamo vivendo una bella situazione, ci siamo compattati con mister Gentile in queste due settimane lavorando bene e preparando la partita nella miglior maniera e dovremo farlo nella partita di ritorno. C’è stata qualche parolina con Lia ma ci siamo chiariti subito dopo la partita, lui è un amico e lo rispetto tanto”.

