Messina, Forza Italia si struttura. Aderisce anche Di Ciuccio

Assegnati gli incarichi nella segreteria cittadina. Barbera: "Accogliamo De Leo e Di Ciuccio"

MESSINA – Dopo il passaggio del parlamentare regionale Alessandro De Leo al gruppo di Forza Italia all’Ars, il partito coordinato da Antonio Barbera va a comporre la segreteria cittadina distribuendo gli incarichi.

La segreteria cittadina

Giovanni Crimi è vicecoordinatore vicario con delega alla sanità, Giuseppe Santalco è vicecoordinatore con delega all’amministrazione, tesoreria e rapporti con il Consiglio comunale, mentre Agatino Cundari è il re responsabile dipartimenti. Alla comunicazione va Antonio Perna mentre Ninni Romano è responsabile rapporti con il movimento giovanile. Infine Alessia Conti è la responsabile rapporti Azzurro donna.

Squadra di lavoro per la città

“Abbiamo completato una squadra di lavoro per la città – commenta Antonio Barbera – con la quale ci confronteremo e saremo attenti sulle questioni che riguardano l’amministrazione e il futuro di Messina. Accogliamo, inoltre, con soddisfazione l’ingresso del parlamentare regionale, Alessandro De Leo che ha aderito al gruppo parlamentare di Forza Italia all’Ars. Siamo sicuri che instaureremo con lui un rapporto proficuo di collaborazione che non potrà che arricchire l’azione politica a Messina e il rafforzamento in Consiglio comunale, grazie all’adesione della consigliera Rosaria Di Ciuccio”.

Di Ciuccio: “Nuova fase con impegno di sempre”

“Questa nuova fase si apre con entusiasmo e impegno, ma soprattutto con senso di responsabilità, che da sempre mi appartiene e caratterizza la mia azione politica al servizio dei cittadini”, spiega la consigliera Di Ciuccio.

“Abbiamo avuto modo di confrontarci sulle tematiche che rappresentano una priorità per Messina. Forza Italia e il governo regionale sono al fianco della città e sosterranno le nostre iniziative, nella piena e condivisa consapevolezza che Messina sta vivendo una fase difficile e merita certamente molto di più. Per questo sarà necessario lavorare ad un nuovo progetto politico che possa rappresentare un’alternativa”, conclude.

All’incontro erano presente la sottosegretaria per i rapporti con il Parlamento, l’onorevole Matilde Siracusano e la deputata regionale all’Ars, Bernadette Grasso.

